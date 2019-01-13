نجاح عملية وقف نزيف داخلي لمارادونا

... بالصور: "دييغو مارادونا" يغير ملامحه نزولاً عند رغبة صديقته! خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا لعملية تجميل في وجهه بعد تشجيع دائم من صديقته الصغيرة روسيو أوليفا.ويظهر مارادونا في الصور أصغر سنا مما هو عليه الآن، وذلك نتيجة خضوعه إلى عملية بالليزر لزيادة النضارة في بشرته..

... مارادونا يخرج من المستشفى بعد إصابته بنزيف داخلي قالت دالما، ابنة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، إنه خرج من المستشفى بعد إصابته بنزيف داخلي في المعدة , تم اكتشافه أثناء خضوعه لفحوص اعتيادية وانه بخير.

... سبع مدن في العالم ستختفي قبل نهاية القرن الحالي أعلن علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن المدن السبع التي قد تزول من سطح الأرض خلال القرن الحالي تقع في زوايا مختلفة من العالم. وهذه المدن هي: ايفانوفو في روسيا، وديترويت وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، ومكسيكو في المكسيك، والبندقية ونابولي في إيطاليا، وتمبكتو في مالي.

... عادل إمام خارج السباق الدرامي الرمضاني أُوُقف مسلسل النجم المصري عادل إمام "فالانتينو"، ليخرج بذلك من السباق الرمضاني للعام الجاري 2019 لأول مرة منذ 7 سنوات.