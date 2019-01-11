انطلاق الدورة الـ11 للمسرح العربي في القاهرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



عاد مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد أكثر من عقد على انطلاقته الأولى، إذ جاب بعدها عواصم ومدن عدة في المنطقة العربية.

وبدأت فقرات الافتتاح بعرض مقاطع مصورة من أشهر المسرحيات المصرية لكبار النجوم، تلاه عرض مباشر على المسرح لأوبريت (الوطن الأكبر) للموسيقار محمد عبد الوهاب بأداء أصوات مصرية شابة.

وفي المهرجان، تم تكريم 25 من كبار المسرحيين المصريين منهم الممثلة سميحة أيوب، والمخرج جلال الشرقاوي، والكاتب يسري الجندي، ومصممة الأزياء نعيمة عجمي، والناقد كمال عيد، والممثل يحيى الفخراني، وأستاذة الإلقاء نجاة علي.

ويمتد برنامج المهرجان لستة أيام تتضمن 27 عرضاً مسرحياً تتنافس منها ثمانية عروض على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، لأفضل عرض عربي متكامل من مصر والإمارات والكويت والمغرب وتونس والأردن.

وتقام العروض في القاهرة على مسارح السلام والبالون والهناجر والمسرح القومي إضافة إلى محافظات الإسكندرية والجيزة والإسماعيلية والفيوم، كما يشمل برنامج المهرجان مؤتمرات صحفية لجميع العروض المشاركة وندوات نقدية مخصصة للعروض المتنافسة على جائزة الشيخ سلطان.

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