من هو النجم العالمي الذي التقط صورة مع صلاح بعد إصابته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حضر الطباخ التركي الشهير نصرت (المعروف باسم سالت باي) مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا حيث التقط العديد من الصور مع لاعبي الكرة، من بينهم محمد صلاح، ونشرهم عبر صفحته على تويتر.

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وبالرغم من إصابة محمد صلاح بكتفه أثناء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، إلا أنه لم يرفض طلب المعجبين لالتقاط الصور معه.

وظهر صلاح على حساب نصرت رابطاً كتفه حتى لا يقوم بتحريكه لإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة حتى تحدد طبيعة الإصابة وفترة العلاج.

وقد وجهت جماهير ليفيربول الاتهمات إلى قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، بأن إصابة محمد صلاح كانت متعمدة لإخراج صلاح من نهائي الدوري.

وخسر فريق ليفربول الإنكليزي بنتيجة (1-3) ضد الفريق الإسباني ريال مدريد.

ويوجد جدل حول طبيعة الإصابة وإمكانية النجم المصري محمد صلاح من اللعب بكأس العالم. وقد تعرض صلاح للإصابة في الشوط الأول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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