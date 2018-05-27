كيف وصفت الصحف العالمية إصابة صلاح؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أبرزت الصحف العالمية على صفحاتها الأولى إصابة نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، في مباراة فريقه أمام ريال مدريد في ثنائي أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف لليفربول.

ووصفت صحيفة "دايلي ميل" سبورت الرياضية، محمد صلاح بأنه "معذب" بعد إصابته في المباراة، بينما علقت صحيفة " صانداي تليغراف" على إصابة محمد صلاح بأنها "حسرة" لليفربول.

أما صحيفة "ستار سبورت" البريطانية فنشرت صورة ليورجن كلوب وهو يواسي محمد صلاح أثناء بكائه وخروجه من الملعب. بينما أبرزت صحيفة "أرب نيوز" السعودية الناطقة باللغة الإنكليزية، محمد صلاح في صفتحها الأولى تحت عنوان "صلاح أصبح خارج كأس العالم".

وتداولت العديد من الصحف إمكانية خروج محمد صلاح من المونديال وعدم قدرته على اللعب في كأس العالم، إلا أن محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، قال إن صلاح سيلتحق بمونديال روسيا والمقرر لها بعد أسابيع قليلة، حسب موقع "أخبارك".

يذكر أن صلاح تعرض لإصابة خطيرة على يد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في الدقيقة 30 من الشوط الأول، ليخرج من المباراة متأثراً بالإصابة.

الصور من موقع أخبارك

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