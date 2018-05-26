بيل غيتس يسهل عليك انتقاء كتب الموسم.. إليك 5 كتب اختارها

أخبار الآن | دبي- الغمارات العربية المتحدة

نشر رجل الأعمال الشهير بيل غيتس على موقع "غيتس نوتس" لائحة تحمل أفضل 5 كتب قرأها لهذا الموسم وينصح بها القراء. وكان اختياره قائماً على كتب تحمل محاور كبيرة وتطرح أسئلة منها: "ماذا يجعل القارئ عبقرياً؟ لماذا تحدث الأمور السيئة لأشخاص طيبون؟ من أين تأتي الإنسانية، وإلى أين نتجه؟

وتصدّر الكتب الخمسة، كتاب ليوناردو دا فينشي، لوالتر آيزاكسون، والذي برغم "عدد صفحاته الكثيرة، إلا أنه يمضي بسرعة" بحسب ما أعرب غيتس على موقعه، وأضاف "أيزاكسون نجح في تجميع الأوجه المختلفة من حياة ليوناردو وشرح ما جعله استثنائيًا للغاية". وأكمل "على الرغم من أنه معروف اليوم بكونه رسامًا، إلا أن ليوناردو كان لديه مجموعة واسعة من الاهتمامات، من التشريح البشري إلى المسرح. وأعتقد أن ليوناردو كان أحد أروع الناس على الإطلاق".

أما الكتاب الثاني على قائمته لهذا العام، هو: كل شيء يحدث لسبب: وأكاذيب أخرى أحببتها، للعالمة الدينية والأستاذة الجامعية كيت بولر، وذلك لأنه يطرح سؤالًا أساسيًا حسب غيتس ألا وهو: لماذا؟ بعد أن تم تشخيص بولر بمرض سرطان القولون في المرحلة الرابعة، لتكون النتيجة حسب غيتس "مذكرات مفجعة، مثيرة للدهشة، ومفاجئة عن الإيمان ومحاولة للسيطرة على حياتك، إنه مصدر إلهام لرؤية هذه المرأة المدروسة التي تواجه مثل هذه الموضوعات المهمة بأمانة وروح دعابة".

كتاب لينكولن في باردو، لجورج سوندرز هو الثالث على القائمة، حيث تمزج الرواية الحقائق التاريخية من الحرب الأهلية بعناصر خيالية. وكتب على الموقع "إنها في الأساس محادثة طويلة بين 166 شبحاً، بما في ذلك ابن لينكولن المتوفى. حصلت على نظرة أعمق لمدى الحزن والمسؤولية اللتان لا بد أنهما سحقا لينكولن. إنه احد الكتب الرائعة والغامضة الذي قد تريد مناقشته مع صديق عند الانتهاء".

قصة المنشأ: تاريخ كبير لكل شيء، بقلم ديفيد كريستيان يكمن جمال الكتاب بأنه رواية لقصة الكون بداية من عصر الانفجار الكبير وصولاً إلى عصرنا اليوم. كما أنه يمزج بين الأدلة والرؤى في سرد واحد. وحسب غيتس هذا الكتاب جيد للبدء بالتعرف على التاريخ الكبير للكون والإنسانية.

أما الكتاب الخامس فكان حقيقة، بقلم هانس روزلينج، الطبيب السويدي الذي فارق الحياة عام 2017، حيث يطرح في الكتاب "عشرة أسباب نخطئ بها حول العالم - ولماذا الأشياء أفضل مما تفكر؟" حيث كتب غيتس على موقعه "يمنحك الكتاب طريقة رائعة لفهم الحقائق الأساسية حول العالم، إنها كلمة أخيرة ملائمة من رجل لامع، وأحد أفضل الكتب التي قرأتها على الإطلاق".

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