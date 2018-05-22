أوباما وزوجته يوقعان عقدا مع "نتفليكس" لإنتاج أفلام ومسلسلات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

يتعاون الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل معاً لإنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية مع خدمة "نتفليكس" للبرامج الترفيهية على الانترنت .

وقالت شركة "نتفليكس" إن الاتفاقية تستمر عدة سنوات مضيفة وستتضمن الأفلام والمسلسلات سلسلة من النصوص المكتوبة وغير المكتوبة وأفلاماً وثائقية وتقارير.

وقالت ميشيل أوباما: " لطالما آمنت أنا وباراك بقدرة القصص على الإلهام".

ولم ترد أي تفاصيل على هذه البرامج.

وأنشأ الزوجان شركة لإنتاج برامج High Ground protection لتعرض على "نتفليكس".

وقال أوباما "من أجمل اللحظات وأبسطها خلال فترة الخدمة العامة، قدرتنا على لقاء العديد من الأشخاص الرائعين من كافة أطياف المجتمع، ومساعدتهم على سرد ومشاركة قصصهم مع جمهور أوسع".

أضاف "لذلك أنا وميشيل متحمسان جداً للتعاون مع نتفليكس ،ونأمل أن نتمكن من صقل وتنمية الشخصيات الموهوبة والمبدعة القادرة على تعزيز التعاطف والتفاهم بي الشعوب ومساعدتهم على مشاركة قصصهم مع العالم أجمع".

وتابعت ميشيل أوباما "هذا جعلنا نفكر بطريقة مختلفة حول العالم من حولنا، وساعدنا على الانفتاح على الآخرين".

وأوضحت أن "خدمة نتفليكس مناسبة جداً لنوع القصص التي نريد مشاركتها، ونحن نتطلع لبدء هذه الشراكة المميزة".

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