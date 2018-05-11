حذف صوت فضل شاكر عن تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

أعلنت مجموعة العدل المصرية للإنتاج الفني، استغناءها عن صوت المطرب اللبناني فضل شاكر في أغنية المقدمة لأحد مسلسلات الفنانة يسرا والمقرر عرضه في رمضان، وذلك بعد أن أثارت الجدل بشأن عودة شاكر للغناء في ظل هروبه من عقوبات بالسجن .

وبررت مجموعة العدل استغناءها عن المطرب اللبناني، عبر ممثل مجموعتها مدحت العدل ومؤلف تتر مسلسل " لدينا أقول أخرى"، أنه احتراما وتقديرا للشعب اللبناني ولعدم افتعال أزمة معه.

وأدى ظهور شاكر الأخير إلى إثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقرار الشركة المصرية بأن يقع الاختيار عليه.

ورد شاكر، الذي لا يعرف مكانه، الخميس عقب قرار مجموعة العدل، بتغريدة على تويتر كتب فيها: "الحمد لله على كل حال".

وكان شاكر يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء.

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