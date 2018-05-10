عمرهما أقل من 12 سنة.. فهل تآمرتا لقتل زميلتهما؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة

هل من حل للتنمر؟ هل يمكنه أن يؤدي إلى القتل في أقصى الحالات؟ هذه الظاهرة يمكن التغلب عليها تدريجيا لكن ليس كليا، فمن اللازم اتحاد الجهود بين المدرسة والأسرة للتمكن من حصرها.. في هذا السياق تواجه فتاتان لم يتعد عمرهما أحد عشر عاما تهم التآمر بغرض قتل زميلة لهما بمدرسة ابتدائية بمقاطعة "برينس ويليام" بولاية "فيرجينيا" الأمريكية..

وقامت شرطة المقاطعة بتوجيه الاتهام للفتاتين بالتخطيط لارتكاب جنحة بعد قيام أحد أولياء الأمور بعمل محضر لهما، وعلى الرغم من عدم الكشف عن فحوى الرسائل النصية، إلا أن الشرطة قالت إنها استهدفت طالبة أخرى بنفس مدرسة الفتاتين..

ونظرا لحساسية الموقف، لم يتم الإفصاح عن أسماء الفتاتين أو مدرستهما نظرا لسنهما الصغير حيث تعتبران من الأحداث، وقالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن وسائل إعلامية محلية إن الطفلتين استخدمتا لغة مشفرة في التواصل عبر الرسائل النصية الهاتفية، حيث خططتا بشكل متقن للعملية، كما اتفقتا لى التخلص من تلك الرسائل لاحقا..

مصدر الصورة (The West Australian)

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