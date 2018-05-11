رياضي إنكليزي يتعرض للإبتزاز.. بعد ضبطه متلبسا في فندق

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة

تكثر قصص الابتزازات في عالم كرة القدم والتهم المرتبطة بسلوك اللاعبين خصوصا في علاقاتهم خارج الملعب مع الجنس الآخر، حيث تتداول الصحف الأوروبية بين الفينة والأخرى مثل هذه الفضائح. مؤخرا تعرض لاعب كرة قدم إنكليزي للإبتزاز بمبلغ نصف مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد ضبطه متلبسا مع فتاة في أحد الفنادق.

في التفاصيل، ترك اللاعب الذي لم يذكر إسمه مفتاح غرفته في الاستقبال لتدخل الفتاة، إلا أنه تفاجأ لاحقا برجلين يقتحمان الغرفة عليهما ويهددانه بالدفع أو فضحه، وفق صحيفة "دايلي ميل"..

وتمكن اللاعب من الهرب عبر نافذة غرفته في الفندق، ثم استدعى الشرطة إلى الفندق التي باشرت التحقيق في الحادث، وقال مصدر للصحيفة أن اللاعب ترك هاتفه ومفاتيح سيارته في غرفة الفندق قبل فراره، حيث عثر عليها لاحقا..

الجدير بالذكر، أن اللاعب مصمم على متابعة تهديدات ابتزازه بشكل قانوني، حيث أشارت الصحيفة إلى اعتقال امرأة ورجل لإرتباطهما بقضية ابتزاز اللاعب..

مصدر الصورة (موقع cnbc)

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