تهديد الأمير هاري بالقتل لأنه خان العِرق بزواجه بميغان!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بي بي سي)

تلقى الأمير هاري تهديدات بالقتل من قبل مجموعة نازية بريطانية، بحسب ما كشف تحقيق أجرته قناة بي بي سي.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الصادم ، الذي لا يعبر عن طبية المجتمع البريطاني المنفتح على تعدد الثقافات .

وفي التفاصيل، فقد أظهر التحقيق أن مجموعة تُسمى Sonnenkrieg Division دعت إلى قتل الأمير هاري لأنه تزوّج من الممثلة ميغان ماركل لأنها لا تنتمي إلى العرق نفسه.



وبحسب البي بي سي، فقد نشرت المجموعة صورة للأمير هاري مع شعارها والمسدس موجه إليه مع عبارة "على الموعد... خائن العرق."



نُشير إلى أن العائلة الملكية البريطانية تتخذ التدابير اللازمة لحماية الأمير هاري وزوجته خصوصاً مع اقتراب موعد ولادة طفلهما الأوّل.



والجدير ذكره، أن البي بي سي كشفت إلقاء القبض على قائد المجموعة براندون راسل بتهمة تصنيع القنابل.



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