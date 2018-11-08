سيلينا غوميز في "مصحّة" لتلقي العلاج.. ما علاقة جاستن بيبر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعيشُ جمهور الممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز حالاً من القلق الشديد، بعد دخول الأخيرة إلى مركز للعلاج النفسي.

وفي التفاصيل التي كشفها فنان الوشم الخاص بغوميز كيث مكوردي، فإنّ الفنانة "إتخذت قراراً بالإستراحة والإبتعاد عن حياتها العملية المحمومة، للتركيز على صحتها العقلية والنفسية".

ولفت مكوردي في تصريحات صحفية، إلى أنّه "تحدث مع غوميز قبل وقتٍ قصير من اتخاذها قرار دخولها المصحة"، مؤكداً أنّها "كنت بحالة جيّدة وبخير"، وقال: "قبل أن أسمع أن سيلينا ستأخذ بعض للإعتناء بصحتها ، تحدثت معها. كانت مقرراً أن تأتي لتحصل على وشمٍ مع إثنين من الأصدقاء، وكانت تبدو في حالة جيدة. لقد أرسلت شريط فيديو تصف فيه ما تريد الحصول عليه".

وختم مكوردي قائلاً: "خلال الشهر الماضي، تبيّن أن سيلينا تحتاج إلى علاج لإنهيار عاطفي بعد تعرضها لنوبة ذعر، والتي جاءت بعد دخولها المستشفى إثر انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء"، مشيراً إلى أن "هذا الإنهيار حدث بسبب زواج جاستن بيبر وهايلي بالدوين".

مصدر الصورة: ibtimes.co.uk

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