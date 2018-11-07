مجلة People تمنح إدريس ألبا لقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)



منحت مجلة بيبول الأمريكية الممثل البريطاني الشهير إدريس إلبا، 46 عاما، لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2018.

فى سباق شارك فيه الكثير من عمالقة التمثيل العالمى، حظي الممثل الانكليزي "إدريس إلبا" على لقب أكثر الرجال جاذبية فى عام 2018 بحسب تصنيف مجلة People الأمريكية.

نشأ الممثل الإنكليزي, فى مدينة كاننج شرق لندن. بدأ حياته المهنية كمنسق أسطوانات (DJ) بمساعدة عمه فى حفلات الزفاف وذلك فى عام 1986، و خلال عام كون شركته الخاصة مع بعض أصدقائه.

ترك المدرسة فى عام 1988، وفاز بمكان فى مسرح الموسيقى الوطني للشباب. وأثناء وجوده فى المدرسة الثانوية لقي تشجيعا من مدرس الدراما بعدها عمل فى العديد من الأعمال التلفزيونية

عمل بعد ذلك فى العديد من الأعمال التلفزيونية. و سيشارك فى الكثير من الأعمال السينمائية الفترة المقبلة، منها الفيلم الجديد الذى كشف عنه المخرج جورج ميلر تحت عنوان Three Thousand Years of Longing، بصحبة توم هاردي وروزى هنتنغتون.

كما يجسد ألبا دور "الشرير" فى الفيلم الجديد Hobbs and Shaw Fight، بجوار الممثل العالمي جيسون ستاثام وداوين جونسون، ومن المرجح طرحه عام 26 يوليو 2019.

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