إليكم 5 ممثلين كرهوا أشهر أعمالهم البطولية على رغم نجاحها!

معظم الممثلين يمضون حياتهم كلها في انتظار ذلك الدور الذي سيجعلهم نجوماً مشهورين - معظمهم لا يجدون هذا الدور الأهم، لـكن هناك بعض الفنانين المحظوظين كاذ وجدوا دورهم البطولي ، هذا الدور السحري الذي سيرتبط به اسمهم إلى الأبد ، ومع هذا هم يكرهون ذلك الدور جداً، في ما يلي خمسة ممثلين مشهورين لم نكن نعرف على الأرجح أن دورهم الأشهر كان لـشخصيات يحتقرونها في الحقيقة !

5. شون كونري يتمنى لو باستطاعته قتل جيمس بوند !

قبل أن يصبح شون كونري أول جيمس بوند ، كان مجرد صانع توابيت ، لاعب كرة قدم ، و جليس أطفال ذا لهجة بريطانية رائعة.

لكن بعد جيمس بوند، الرجل المتقدم في العمر والذي لـم يمثل في أي فيلم منذ 10 سنوات ، لا يزال معروفاً في جميع أنحاء العالم كنموذج للرجولة. بعد كل هذه السنوات ، من لا يحب العميل 007 ؟ ، النساء تعشقه ، والرجال يتمنون أن يكونوا مثله !

حسنا ، الجميع يعشق جيمس بوند باستثناء شون كونري ، على ما يبدو. كممثل مجهول ، جائع ، كان ممتناً للشهرة والنجاح الذي قدمه له دور جيمس بوند ، لكنه لم يكن من المعجبين بتأدية ذلك الدور، قائلاً: "لقد كرهت دوما جيمس بوند. وآتمنى لو باستطاعتي قتله ".

كان كونري مترددًا في التمثيل في أكثر من فيلم من أفلام بوند ، وعندما وصل إلى الفيلم "الأخير" ، تنازل عن مستحقاته عن العمل بأكملها للأعمال الخيرية .

4. جورج ريفز .. سوبر مان دمر حياتي

بالتأكيد أحب الجميع الممثل الشهير جورج ريفز بشخصية سوبرمان ... باستثناء ريفز نفسه ، الذي اعتبر تمثيله للدور كان يمس كرامته . وقد يفسر ذلك جزئياً بحقيقة أن العرض أنتج بثمن بخس ، حيث تم تصوير الحلقات بمبلغ 15،000 دولار ، بينما حصل الممثلون الأفراد على 200 دولار فقط لكل عرض. لم يكن بمقدورهم حتى أن يتحملوا ألوان ملابس سوبرمان ، التي كانت رمادية وبنية لتظهر بشكل أفضل على الشاشات باللونين الأبيض والأسود - وهكذا أطلق عليها ريفز "بدلة قرد".

تم تقديم العرض بأكمله تحت رعاية حبوب الافطار Kelloggs ، وبالإضافة إلى الحلقات ، كان على الممثلين أيضًا أن يتصرفوا وكأنهم في إعلانات عن حبوب الإفطار .

ولكن السبب الرئيسي الذي جعل ريفز يكره الدور الذي جعله مشهوراً هو أنه بدلاً من التقدم في مسيرته المهنية ، قام بقتلها. كان ريفز قد عمل سابقًا في فيلم Gone With the Wind - ذهب مع الريح - ، ولكن بعد أن أصبح معروفًا فورًا باسم Superman و Clark Kent ، توقف عن الحصول على أدوار لا تضمن أعمالاً خارقة . تم التعاقد معه في فيلم "من هنا إلى الأبدية" ، الفائز بجائزة أفضل فيلم في جوائز الأوسكار لعام 1954 ، ولكن بسبب تمثيله لدور سوبر مان كان عندما يظهر في فيلم من هنا إلى الأبدية يصيح الجمهور في صالة السينما "هناك سوبرمان!" كلما ظهر على الشاشة ، حتى اختصر المنتجون دوره إلى بضعة أسطر فقط.



فيما بعد وضع ريفز مسدسًا على رأسه وسحب الزناد. للأسف ، لم تنفجر الرصاصة. لكن لاحقا نجح في قتل نفسه بعد ذلك. لا أحد يستطيع أن يعرف السبب، لكن يتساءل بعض الناس عما إذا كان انتحاره الذي أعلن أنه السبب الرئيسي لوفاته في ذلك الوقت كان بسبب مرضه من كونه سوبرمان .

3. مارلون براندو يكره دوره في فيلم A Streetcar Named Desire !

بفضل لعبه دور فيتو كورليوني ، كولونيل كورتز ، أو رجل يرتدي دلو جليدي كقبعة ، أصبح مارلون براندو الممثل الأكثر شهرة في جيله بسبب دوره الكبير في دور ستانلي كوالسكي في فيلم A Street Des Names Desire.

احتوى الفيلم على بعض المشاهد الجريئة التي أداها براندو بواقعية مفرطة ، ما جعله يخجل من الظهور العلني مجدداً وعاش حياته في عزلة ، حتى أنه كان يرسل على الدوام من يستلم عنه الجوائز التي ينالها .



2. نجم فيلم the sound of music - لحن الحياة- يدعوه (صوت المخاط ) !

بعد مرور خمسين عامًا وأكثر على عرضه في دور السينما ، لا يزال كريستوفر بلامر معروفًا بـدور كابتن فون تراب في The Sound of Music. هذا الفيلم يحتوي على كل شيء: الغناء والرقص ومحاربة النازيين (وكأنها التعويذة السحرية لنجاح أي عمل ). والأهم من ذلك ، الفيلم حقق ولا يـزال يـحقق مبالغ فاحشة ، ووهب جولي أندروز وكريستوفر بلامر نجومية أبدية .



الجميع يحب هذا الفيلم ، ولكن شخص واحد لم يحب الفيلم هو كريستوفر بلامر نفسه. كان لدى بلامر مشاعر مختلطة منذ البداية: أراد أن يقوم بمسرحية موسيقية ، وكان صوت الموسيقى أخاذا بكل تأكيد ، ولكن كان يعتقد أن الكابتن فون تراب سيكون شخصية مثيرة . لكنه أصيب بالإحباط بسبب القيود المفروضة على لعب شخصية كهذه ، مؤكداً أن محاولة جعل الشخصية مثيرًا للاهتمام كان "كجلد حصان ميت" .

1. روبرت باتينسون يكره فيلم توايلات أكثر منك !

احتقار باتينسون للشخصية التي أداها وتعبيره الصريح عن بغضه للشخصية التي جعلته مشهورًا هو أمر مرعب جدًا لدرجة أنه لم يحدث قبل الآن.

بدأ باتينسون بلعب دور الساحر رقم 17 في أفلام هاري بوتر وربما كان سيبقى بنفس ذائرة نجومية الشخصية التي أداها مثله مثل أي ممثل بوتر صغير آخر، لو لم يؤدي دور مصاص دماء سباركلي إدوارد كولين في توايلايت . ومع ذلك ، حتى في عام 2008 ، لم يـبذل باتينسون أي جهد لإخفاء رأيه في الشخصية في أي مقابلة يجريها .

