بعد حريق منزلهما.. مايلي سايروس وحبيبها يتبرعان بـ500 ألف $

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبرعت الفنانة العالمية مايلي سايروس (25 عاماً) وحبيبها الوسيم ليام هيسمورث، بمبلغ 500 ألف دولار لمؤسسة "هابي هيبي" التي تهتم بعناية الشباب المشرّدين ودعم المؤسسات غير الحصينة. ويأتي هذا التبرع بعد حادثة الحريق التي ألمّت بمنزل سايروس وهيسمورث، الكائن في غابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ما السرّ وراء التبرع؟

الملفت أنّ هذا التبرع جاء بعد الحريق، الأمر الذي ترك تساؤلاتٍ عديدة، أوضحها المتحدث الرسمي باسم العائلة، الذي قال أنّه "خلال الحريق، فقدا الثنائي سايروس وهيسمورث الكثير من المقتنيات التي تربطهما بذكرياتها الجميلة في منطقة ماليبو، لا سيما أنّ هذه المنطقة بحاجة إلى التبرعات لإستعادة ما فُقد في المنازل والمؤسسات، وكذلك مساعدة من هم بحاجة للمال". وبعد الحريق، نشر ليام هيمسروث صورةً لمنزله المحترق عبر "تويتر"، وقال: "كل ما تبقى هو الحب.. أي كلمة Love التي لم تحترق".

يذكر أن الثنائي سايروس وهيسمورث أعلنا خطبتهما عام 2012، وبحلول عام 2013 ألغيا حفل زفافهما وانفصلا، ثم أعادا إحياء علاقتهما عام 2015. وفي العام 2016، أكد الطرفان خبر خطوبتهما، لكنهما أكّدا أنهما ليسا على عجلةٍ بشأن مسألة زواجهما.

( Star Magazine)

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