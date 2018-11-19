"Fantastic Beasts 2" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكن فيلم المغامرة والفانتازيا "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" من تصدر شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه في دور العرض الجمعة الماضية ،مسجلا ايرادات بلغت 62 مليون دولار.

وتدور أحداث الجزء الجديد عقب عودة شخصية الساحر الشهير ألبوس ديمبلدور، خلال مرحلة شبابه، وهي نفس الشخصية التي ظهرت في سلسلة هاري بوتر الشهيرة، والذي يسعى بمساعدة صديقه نويت سكامندر للقضاء على جريندوالد والذي يقوم بحشد المزيد من التابعين الأشرار في صفِّه لفرض سحره الأسود على العالم.

ويشارك في البطولة: زوي كارفتس، وإيزرا ميللر، إيدي ريدمان، جوني ديب، جود لو، ومن إخراج ديفيد ياتس. وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد (ذا غرينتش) في المركزالثاني، بإيرادات بلغت 38 مليون دولار. وتراجع الفيلم الدرامي (بوهيميان رابسودي) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 15 مليون دولار.

والفيلم بطولة رامي مالك، ولوسي بوينتن وبن هاردي، ومن إخراج برايان سينجر. وجاء فيلم "أسرة فورية" (إنستانت فاميلي) الكوميدي في المركز الرابع محققا 14.7 مليون دولار. والفيلم بطولة مارك والبيرج وروز بيرن، ومن إخراج شين أندريس.

ونال فيلم "الأرامل" (ويدوز) المركز الخامس بإيرادات بلغت 12.5مليون دولار. ومن بين أبطال هذا العمل فيولا ديفيس وميشيل رودريغيز وإليزابيث ديبيكي، وهو للمخرج ستيف.

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