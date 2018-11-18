رسمياً جاستن بيبر و هايلي بالدوين إلى القفص الذهبي

أخبار الآن | دبي - ألإمارات العربية المتحدة

أكد مغني البوب جاستن بيبر زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين بعد مرور شهرين على تقارير اشارت إلى أنّهما حصلا على تصريح بالزواج.

ونشر بيبر في حسابه الخاص عبر "انستغرام" صورة له مع بالدوين وهي تمسك يده، وعلّق قائلا "زوجتي رائعة".

بدورها أكدت عارضة الأزياء هايلي بالدوين زواجها رسمياً من النجم جاستن بيبر عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.

وقد بدلّت هايلي البالغة من العمر 21 عاماً اسمها من "هايلي بالدوين" إلى "هايلي بيبر".

وجاءت هذه الخطوة بعد شهرين على عقد قران هايلي وجاستن في محكمة نيويورك.

وبيبر (24 عاما) هو ثاني مغني يصل عدد متابعيه على "تويتر" إلى 100 مليون بعد المغنية كاتي بيري. وتعد إسطواناته من بين الأكثر مبيعا بين أشهر المغنين في العالم.

ويحرص الملايين على متابعة الحياة العاطفية لبيبر، الذي ظل على علاقة بمغنية البوب سيلينا غوميز لسنوات.

مصدر الصورة: albawaba

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