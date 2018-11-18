بينها لمارلين مونرو.. صور نادرة تكشف الكثير عن حياة المشاهير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادةً ما نرى المشاهير المفضلين لدينا على شاشة التلفزيون أو في السينما، أو في حفل توزيع الجوائز. ومع ذلك، فحتى لو نجح المصورون بالتقاط صورٍ لهم بدون أن ينتبهوا، إلاّ أنهم سينجحون في الظهور بشكلٍ جيد.

إلاّ أنه ومن خلال الصور التالية، سترون المشاهير بشكل غير متوقع أبداً:

- أرنولد شوارزنيغر وسيلفستر ستالون.. رفاق السرير في المستشفى

- إليزابيث تايلو خلال قيامها بغسل كلبها

- جاريد ليتو وكاميرون دياز أثناء حديثهما على الهاتف (2000)

- بريتني سبيرز أثناء تناولها العصير (1999)

- جوني ديب في كواليس تصوير فيلم "ذا برايف" (1997)

- كاري فشر في سلة المهملات (1980)

- سيلفستر ستالون في كواليس تصوير فيلم "فيرست بلاد"

- جوليان أندرسون في كواليس تصوير فيلم "إكس فايلز"

- مايكل جاكسون وردولف نارييف

- مارلين مونرو في العام 1952

مصدر الصور: برايت سايد

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