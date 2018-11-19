الموت يخطف المسرحي اللبناني زياد أبو عبسي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (صحف)

بعد صراع طويل ومرير مع المرض خطف الموت المسرحي اللبناني الفنان زياد أبو عبسي في بيروت والذي يعد أحد قامة المسرح اللبناني، وذلك عن عمر ناهز 62 عاما.

كما نعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون اللبنانية أبو عبسي الذي رافق صوته اللبنانيين من خلال أعماله المسرحية

كما كتب بيار أبي صعب نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار اللبنانية على حسابه في تويتر: "المناضل استسلم لموته المفاجئ بعد مشوار متشعب في الفلسفة والكتابة والتمثيل وعمر على الخشبة".

ويذكر أبو عبسي أنه ولد في عام 1956 في صيدا ويرجع أصل عائلته من بلدة راشيا الفخار الجنوبية، واتجه نحو اعتناق الأفكار الماركسية ، على الرغم من تلقيه علومه ودراساته في مدارس وجامعات أمريكية.

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