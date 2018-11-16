لماذا ارتدت نعومي الوشاح في تونس؟ (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

من زيارتها الخاطفة إلى تونس والتي امتدت لـيوم واحد فقط ، نشرت عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل صورة أثارت الكثير من المشاعر .



وقد ظهرت نعومي في الصورة وهي تضع وشاحاً على رأسها خلال زيارة ضريح صديقها مصمم الأزياء التونسي الأصل عزالدين علايا الذي توفي في تشرين الثاني من العام الماضي.

عز الدين علايا الذي يعتبر سبباً في شهرتها، كانت تناديه "بابا"، و لطالما كانت تصميمات المصمم التونسي الراحل مبهرة، فلقد كان أسطورة للأزياء، انطلق في المجتمع الغربي وعاش في عاصمة الموضة الفرنسية ولم ينس أصوله العربية وجذوره الحضارية.

وعلّقت نعومي على الصورة التي نشرتها بالقول "أشتاق إليكِ بابا... ستبقى دائماً في قلبي."

اقرأ أيضاً :

حرائق كاليفورنيا تحاصر "غاغا وكاردشيان" (صور)

سيلينا غوميز في "مصحّة" لتلقي العلاج.. ما علاقة جاستن بيبر؟