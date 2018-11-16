رونالدو ينفق 31 ألف يورو بسهرة واحدة مع صديقته بلندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (DW)

كشفَت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقريرٍ جديد أنّ "نجم كرة القدم البرتغالي، لاعب نادي "يوفنتوس" الإيطالي كريستيانو رونالدو، أنفق مبالغ هائلة وطائلة خلال قضاء عطلته برفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وابنه كريستيانو رونالدو جونيور في مدينة الضباب لندن".

وفي التفاصيل التي ذكرتها "ذا صن" والتي أكّدت على إنفاق المبالغ الهائلة خلال العطلة، فإنّ "رونالدو دفع ثمن الليلة الواحدة له ولصديقته وابنه حوالى 10 آلاف يورو في فندق "بولغاري" الكائن في حي "نايسبريدج"، كما دفع 31 ألف يورو ثمناً لزجاجتي نبيذ فقط أثناء تناوله العشاء مع صديقته في معطم "سكوت" الشهير والمتخصص بإعداد المأكولات البحرية، في حي "مافير" في لندن".

ولفتت "ذا صن" إلى أنّ "النجم البرتغالي طلب أغلى وأفخر أنواع النبيذ الأحمر في العالم، وكانت زجاجة النبيذ الأولى من "ريتشبورغ" الفرنسي، وبلغت قيمتها 20 ألف يورو، فيما كان النوع الثاني نبيذ "بوميرول"، الذي بلغ ثمنه 10 آلاف يورو".

كذلك، فإنّ "رونالدو حضر مباراة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية، التي أقيمت في العاصمة البريطانية، لندن، إضافة إلى حضور حفلة باليه على مسرح رويال أوبرا". وفاجأ رونالدو صديقته جورجينا التي تحب الباليه، بدعوتها إلى هذا العرض، وقد عبرت الأخيرة عن فرحتها واستمتاعها بهذه المفاجأة. وفي السياق، فقد نشرت جورجينا عبر حسابها على "انستغرام"، صورتها في دار الأوبرا، وأرفقتها بتعليق قائلةً: "لقد تحققت أحلامي بفضل حبيبي".

مصدر الصورة: Le Tribunal Du Net

للمزيد:

راتب خيالي للبرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان