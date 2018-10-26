بريتني سبيرز تحتفل بمرور 20 عاما على مشوارها الفني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

احتفلت المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، بمرور 20 عاما لمشوارها الفني حيث بدأت سبيرز مع صدور أغنيتها الشهيرة "Baby One More Time".

وكانت الأغنية المصورة التي أطلقتها سبيرز عام 1998، الفرصة الذهبية التي أدخلتها عالم الشهرة الأمريكية خصوصا والعالمية عموما.

كما نشرت النجمة مقطعا من الأغنية عبر صفحتها على صفحتها في موقع إنستغرام، وكتبت تعليقاً : "من الصعب التعبير بالكلمات عن أهمية هذا اليوم بالنسبة لي. قبل 20 عاما، سمع العالم الموسيقى التي قدمتها للمرة الأولى، ومن ثم تبعتها أحداث الشهرة في حياتي ".

وأضافت سبيرز قائلة: "أنها تشكر جمهورها الرائع الذي كان بجانبها منذ اليوم الأول"

كما شهد الفيديو الذي نشرته المغنية بريتني سبيرز تفاعلا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حاز على أكثر من مليوني مشاهدة خلال ساعات قليلة فقط.

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