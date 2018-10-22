كيف عايد "كاني" زوجته "كيم كاردشيان" في عيد ميلادها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استيقظت نجمة تليفزيون الواقع "كيم كاردشيان" من نومها يوم عيد ميلادها الـ38، على أنغام موسيقى البيانو وباقات الزهور تملئ أركان المنزل، هكذا احتفل بها زوجها كانى ويست، حيث استيقظت من نومها وجدته يعزف على بيانو ضخم وقد وضع الزهور الحمراء المفضلة لديها أمام عيونها فى كل مكان، وفق موقع "highsnobiety".

في التفاصيل، قرر مغني الراب "كاني ويست" زوج نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" أن يعايد زوجته بعيد ميلادها الـ38 بهذه الطريقة المميزة تعبيرا عن حبهه لها..







ونشر "كاني ويست" فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق كاتبا:" أنت مذهلة... سأستمر في محاولة صنع أشياء يمكنها التعبير عن مدى جمالك من الداخل والخارج لإظهار كم أحبك أنت وأسرتي"..

مصدر الصورة موقع (trace)



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