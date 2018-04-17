بعد الخيانة المزعومة.. مولودة جديدة تنضم لعائلة "كاردشيان"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد سنوات من توثيق محاولاتها للإنجاب في برنامج عائلتها (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز)، أعلنت كلوي (33 عاما) قدوم مولودتها الأولى التي قالت إنها ستدعى "ترو"، وقالت "كلوي" لمتابعيها على خدمة إنستغرام لتبادل الصور والبالغ عددهم 75 مليونا "طفلتنا الصغيرة ترو تومسون، هيمنت تماما على قلوبنا وغمرتنا بالحب"، ثم نشرت صورة لغرفة مليئة ببالونات وزهور وردية اللون، وفق صحيفة "ذا ميرور"..

في التفاصيل، وضعت نجمة تلفزيون الواقع مولودتها يوم الخميس قرب "كليفلاند" بولاية "أوهايو" بعد سنوات من المحاولات، وذكرت تقارير أن صديقها "تريستان تومسون"، لاعب فريق "كليفلاند كافالييرز" لكرة السلة، حضر الولادة وهو أب الطفلة، رغم أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أنه تم تصويره وهو يخونها مع فتاة أخرى.. وهي الصورة التي التقطت خلال الخريف الماضي.. والجدير بالذكر أنه لحد الساعة، لم تعلق "كارداشيان" ولا حتى المعني بالخيانة المزعومة أي صديقها "تومسون"..

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