شيرين لم تتعافى بعد من "بلهارسيا النيل" والمحكمة بانتظارها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات اليوم)

حولت النيابة العامة المصرية البلاغ المقدم ضد الفنّانة المصرية شيرين عبد الوهّاب، بتهمة الإساءة لسمعة مصر وترويج أخبار كاذبة، إلى محكمة جنح المقطم بدلاً من محكمة عابدين، وذلك على خلفية الأزمة التي عرفت إعلامياً تحت اسم "أزمة البلهارسيا".

وحددت موعد الجلسة الأولى بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني من عام 2018 المقبل.

يُشار الى ان نقابة الموسيقيين المصرية كانت قرّرت إيقاف شيرين لشهرين عن الغناء، وذلك منذ وقت الإعلان عن القرار، ليرفع الإيقاف في الرابع عشر من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

ويقضي القرار بعدم منح شيرين أي تصاريح للحفلات داخل مصر حتى تاريخ رفع الإيقاف، وهو ما يعني أن شيرين سيمكنها الغناء خارج مصر خلال فترة الإيقاف.

ورفع المحامي هاني جاد جنحة مباشرة ضد المطربة، اتهمها فيها بإهانة الدولة المصرية وتكدير السلم العام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

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وقال جاد: إن الجرائم التي ارتكبتها شيرين تسببت بالأذى المادي والمعنوي، مطالبا بإنزال أقصى عقوبة عليها، وإلزامها بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المغنية المصرية بإحدى حفلاتها، وهي تجيب على طلب إحدى معجباتها بأداء أغنية "مشربتش من نيلها" بردها "هيجيلك بلهارسيا".

ولم تكتف المطربة المصرية بذلك، بل طالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلا من ماء النيل، حينما قالت لها "اشربي من ميه ايفيان أحسن".

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