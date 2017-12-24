مي سكاف تتحدث عن دورها في الموسم الثاني من مسلسل أمل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يعرضُ تلفزيون الآن كلَ يومِ خميس الساعة التاسعة مساءً بتوقيتِ السعودية مسلسلَ امل بموسمهِ الثاني

المسلسل يدمجُ بينَ الواقع و الدراما لتقديمِ قصةٍ واقعية تثبتُ ان الاملَ وقوةَ الإرادة يؤديانِ الى الإنتصار.

تلعبُ دورَ امل في الموسمِ الثاني الفنانة ريم علي استكمالا لدورِ الراحلة فدوى سليمان الى جانبِ عددٍ من الممثلينَ السوريين الكبار.

وقالت احدى نجمات المسلسل مي سكاف في لقاءٍ خاص مع تلفزيون الان إن دورها التمثيلي جسدَ دورَ إمراةٍ ذاتِ ضميرٍ انساني كبير اعتُقلَ زوجُها واختفى في سجونِ النظام.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل أمل حول تلك الشخصية المؤلمة التي تقود أمل إلى الإدراك بأن إنشاء حزب سياسي هو السبيل الوحيد للنجاة، لأن المواطنين يحتاجون إلى رؤية سياسية بديلة لثنائية الدكتاتورية المطلقة والتعصب الفكري الديني.

حيث يدمج المسلسل في جزءه الثاني بين الواقع والدراما معا لتقديم قصة واقعية للمشاهد تثبت أن الأمل وقوة الإرادة تؤديان إلى النصر.

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