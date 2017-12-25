وفاة "بوب غفنيز" مصمم شخصية باغز باني الشهيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



توفي بوب غفنيز، مصمم الرسوم المتحركة الذي أعاد تصميم شخصية باغز باني الشهيرة، عن عمر يناهز 99 عاما، وعمل غفنيز على مدى 60 عاماً في مجال تصميم الشخصيات الكرتونية لدى العديد من شركات الكرتون ومنها: ديزني، وورنر بروس، وهانا بابيرا.



ورسم غفنيز العديد من الشخصيات الكرتونية وأشهرها: توم وجيري والبطة دافي وألفين أند ذا شيبمانكس وباباي، وأكدت ابنته، مارينا وفاته على صفحتها على الفيسبوك في وقت سابق من الشهر الجاري، وبدأ غفنيز حياته المهنية في ديزني في عام 1937 حيث صمم الرسوم الخاصة بدونالد داك وبياض الثلج، وانتقل إلى شركة وارنر بروس في عام 1940 حيث اشتهر بتصميم شخصية باغز باني.

وفاة رسام الكتب المصورة جيري روبنسون، ورأى كثيرون أن الشخصيات الكرتونية التي رسمها غفنيز مسبقاً كانت غير مناسبة لكي تنتجها أي شركة، إذ وصفت حينها بأنها " لطيفة جداً"، وخدم غفينز في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن يعود إلى عالم تصميم الرسوم المتحركة حيث أمضى في هذا المجال زهاء 60 عاماً، ورثى غفينز العديد من محبيه على صفحات التواصل الاجتماعي.

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