أدنوك الإماراتية توقع اتفاقاً مع شركتين أمريكيتين

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأحد اتفاقية بقيمة أربعة مليارات دولار مع شركتي "كي كي آر"، و"بلاك روك" الأمريكيتين يمنحهما حصة أقلية في شركة أنابيب النفط التابعة لها.

ووفق الاتفاق، ستحتفظ الشركة الإماراتية بحصة الأغلبية التي تبلغ 60 بالمئة وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب بينما ستحصل الشركتان الأمريكيتان على حصة مشتركة بقيمة 40 بالمئة في شركة أدنوك لأنابيب النفط

وأبرمت أدنوك عدداً من الاتفاقات مع شركات نفط عالمية بهدف جذب التمويل والخبرة في مسعى لتعزيز انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بالإضافة إلى قدراتها على التكرير. ونقل البيان عن وزير الدولة الاماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنوك" سلطان الجابر قوله إن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين العالميين في توجه الشركة.

وأكد الجابر "نحن حريصون دوماً على توفير مجموعة من الفرص المجدية للمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية للشراكة مع أدنوك والاستثمار في مشاريع تسهم في تحقيق أقصى قيمة من أصولها في البنية التحتية".

وكانت أدنوك أبرمت الشهر الماضي اتفاق شراكة مع الإيطالية "إيني" والنمساوية "أو أم في" بقيمة 5,8 مليارات دولار في مجال التكرير، بحسب بيان رسمي. وبموجب الإتفاق، ستحصل "إيني" على 20 بالمئة و"أو أم في" على 15 بالمئة من أدنوك للتكرير، وستحتفظ الشركة الإماراتية بحصة أغلبية بنسبة 65 بالمئة، بحسب البيان. وتملك أبوظبي أكثر من 90 بالمئة من احتياطي النفط الخام الاماراتي الذي يقدر بـ 98 مليار برميل.

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