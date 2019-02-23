نائب روحاني: النظام يمر بظروف صعبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تمر بظروف صعبة وخطيرة مع تصاعد الضغوط الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اعتراف قادة النظام بصعوبة الوضع الاقتصادي وانخفاض معدل تصدير النفط، كما شهدت العملة الإيرانية المحلية هبوطا جديدا خلال الأيام الماضية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الريال الإيراني انخفض مجددا أمام الدولار، حيث تم تداوله بسعر يتراوح بين 13ألفًا و900 تومان و13ألفًا و550 تومان حتى مساء الخميس. كما وصل سعر اليورو إلى 15ألفا و750 تومان.

وربط خبراء عدم مصادقة إيران على اللوائح ذات الصلة باتفاقية المجموعة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF سببًا لهذا الارتفاع المفاجئ.

بدوره، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن نسبة التضخم في فبراير/شباط من هذا العام بلغت 23.9%، مرتفعا بنسبة 2.9% بالمقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.

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