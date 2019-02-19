هوندا تعتزم غلق مصنعها غربي بريطانيا

أخبار الآن | لندن - المملكة المتحدة (رويترز)

أفادت سكاي نيوز البريطانيّة بأن هوندا اليابانية لصناعة السيارات بصدد الإعلان عن إغلاق مصنعها للسيارات في سويندون مما ستنتج عنه خسارة 3500 وظيفة.

وقالت سكاي نيوز إن إعلان هوندا قد يَصدُر يوم الثلاثاء، وإن من المقرر إغلاق المصنع في 2022.

ولم يتسن الوصول إلى متحدثين باسم هوندا للتعليق على التقرير حتى الآن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الأعمال البريطانية بأنّ تلك تكهنات، و امتنعت عن التّعليق

وأنتجت هوندا ما يزيد قليلا عن 160 ألف سيارة في مصنعها البريطاني العام الماضي، حيث تصنع طرازي سيفيك وسي.في-آر، بما يمثل ما يزيد قليلا عن عشرة بالمئة من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.

وقالت الشركة الشهر الماضي إنها ستغلق عملياتها البريطانية لمدة ستة أيام في أبريل نيسان لمساعدتها في التصدي لأي اضطراب في الحدود قد ينتج عن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وقالت سكاي نيوز إن عوامل أخرى بخلاف الانفصال البريطاني يتردد أنها ساهمت في قرار هوندا، لكن أي إعلان مماثل سيأتي بعد أسبوعين فقط من إلغاء نيسان خططها لتصنيع سيارات طراز إكس-تريل الرياضية في بريطانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أيضا أن من المقرر أن تغلق هوندا المصنع.

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