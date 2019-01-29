أول نيبون اليابانية تشتري 30 طائرة بوينغ و 18 ايرباص

أخبار الآن| طوكيو- اليابان (أ ف ب)

أعلنت الشركة المشغلة لخطوط "أول نيبون" اليابانية اليوم أنها قررت طلب ما مجموعه 48 طائرة من مجموعتي بوينغ وإيرباص, يتم تسليمها اعتبارا من 2021 ولغاية 2025.

وأفادت شركة "إيه.إن.إيه القابضة" بأنها تعتزم شراء 30 طائرة بوينغ 737-ماكس8 و18 طائرة ايرباص إيه-320نيو، لافتة إلى ارتفاع الطلب في المنطقة وزيادة حجم السياحة إلى اليابان.

وقالت الشركة إن قيمة صفقة طائرات البوينغ الـ30 ستبلغ 383 مليار ين (3,5 مليار دولار) وفق لائحة الأسعار، مضيفة أنها أكدت حتى الآن طلبيات لـ20 طائرة مع إمكانية شراء 10 طائرات أخرى.

وأضافت الشركة أنها أكدت الطلب على 18 طائرة ايرباص، دون اتخاذ قرار بعد بشأن محركاتها. وتبلغ قيمة صفقة طائرات إيرباص وفق لائحة الأسعار 166 مليار ين، بحسب شركة إيه.إن.إيه القابضة.

ومن شأن تلك الصفقة أن تجعل "إيه.إن.إيه القابضة" أول مشتر ياباني لذلك الطراز من بوينغ فيما طائرات ايرباص إيه-320 نيو موجودة ضمن اسطولها وتستخدمها في رحلات دولية. وأثنت الشركة على كفاءة الوقود في نموذجي الطائرتين.

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