الإليزيه: مصر لن توقع صفقة شراء 12 طائرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن قصر الإليزيه أن مصر لن توقع صفقة شراء 12 طائرة أخرى خلال استقبالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور مصر، الأحد المقبل، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة.

ومثلت صفقات التسليح العسكري رأس الحربة في العلاقات المصرية-الفرنسية عقب تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكم في 2014، حيث باتت باريس إحدى أهم مصادر التسليح لمصر، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر أن يبحث السيسي وماكرون عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها استقرار منطقة الشرق الأوسط وسبل مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بجانب العديد من الملفات الثنائية الخاصة بالعلاقات المشتركة بين البلدين خاصة الاقتصادية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام مصرية مقربة من الحكومة في وقت سابق.

وأفادت صحيفة مصرية نقلا عن رولان جاكارد، المستشار بوزارة الدفاع الفرنسية، إن البلدين تجمعهما مصالح مشتركة ترتكز على مكافحة الإرهاب التي تمثل أولوية قصوى للرئيسين.

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