الرزاز يأمل نموا اقتصاديا بعد ضريبة الدخل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعرب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن أمله بنمو اقتصاد بلاده، وذلك بعد أن أبلغ صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الضريبية التي أثارت احتجاجات في المملكة.

بدورها مديرة صندوق النقد كرستين لاغارد قالت إن زيادة ضريبة الدخل في الأردن التي أقرها مجلس النواب الأردني في تشرين الثاني/نوفمبر تشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكن الأردن "لا يزال يواجه تحدّيات اقتصادية واجتماعية".

وقال الرزاز إنه عقد اجتماعا في واشنطن مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب مزيد من المصالح التجارية وإنه سينظّم في نهاية فبراير/شباط في لندن مؤتمرا لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن.

مديرة صندوق النقد أضافت في بيان إن "ضبط أوضاع المالية العامة أساسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يحتاج إلى التدعيم عبر تسريع تطبيق الإصلاحات من أجل تشجيع فرص العمل والاستثمار وتخفيض تكاليف الشركات التجارية".

وشهد الأردن احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.

وفي موازاة زيادة ضريبة الدخل، ينصّ القانون على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار) من الضريبة، كما والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار).

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