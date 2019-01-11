عمان تطالب إيران بالإفراج عن المحتجزين الأردنيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - ( وكالات)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية وشؤون المغتربين ماجد القطارنة إن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي التقى سفير إيران في عمان حيث أكد على طلب الأردن السابق اخلاء سبيل المحتجزين الأردنيين الثلاثة فورا.

وأضاف القطارنة إن الوزارة تتابع قضية المواطنين الأردنيين منذ بدء الحادثة وتتتابع مع الحكومة الإيرانية سبل إخلاء سبيلهم بأسرع وقت وضمان تقديم الرعاية اللازمة لهم، وشدد على أهمية إغلاق ملف هذه القضية الانسانية بأسرع وقت ممكن.

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