دبي تعتمد قانون الموازنة العامة للعام المالي 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اعتمد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في دبي للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم.

وتستمر حكومة دبي مع الموازنة العامة للعام المالي 2019 في تعزيز الاقتصاد الكلي وتلبيةً لطموحات المستقبل وتأكيداً لعزم دبي على المضي في تطوير ريادة الأعمال وإسعاد المجتمع.

كما حافظت حكومة دبي على حجم موازنة للعام 2019 يتساوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي 2018، التي كانت تُعد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها الإمارة خلال العام المالي 2018 والتي أثّرت في إيرادات بعض الرسوم التي خُفّضت من أجل تحفيز القطاع الاقتصادي للإمارة، ضمن محفّزات من المقرّر أن تستمر حتى العام 2021.

وشملت موازنة العام المالي 2019 تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال في العالم بأسره.

ومن خلال موازنة العام المالي 2019 ، تواصل إمارة دبي الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، والعمل على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

اقرأ أيضا:

دبي تتصدر مؤشّر المدن الرقمية عالمياً.. "الإمارات في أسبوع"