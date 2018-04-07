العملات الرقمية تتعافى بعد تلقيها 3 صدمات متتالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

بعد تلقيها لثلاث صدمات متتالية ، تعافت العملات الرقمية وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية خلال تعاملات صباح اليوم .

ثلاث صدمات متتابعة تعرضت لها العملات الرقمية خلال الساعات الأخيرة، إلا انها تجاوزتها مع تعافيها بشكل مؤقت في تعاملات صباح السبت بعد موجة هبوط عنيفة أفقدتها القدرة على استمرار قيمتها السوقية أعلى مستوى 250 مليار دولار.

الصدمة الأولى وجهتها الهند عندما حذر البنك الاحتياطي الشركات المالية التنظيمية داخل البلاد من التعامل مع أو تقديم خدمات لأي فرد أو كيان يتعامل بالعملات الافتراضية، وأوضح البنك أن الأصول الرقمية أثارت حمائية المستهلك ونزاهة الأسواق بالإضافة إلى عمليات غسل الأموال.

وتُعد "بيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى غير معترف بها قانونياً في الهند.

أما الصدمة الثانية فقد جاءت من بريطانيا، حيث أعلنت هيئة الرقابة المالية هناك أن الشركات التي تقدم خدمات مرتبطة بالعملات الإلكترونية بحاجة إلى التراخيص، وإلا فستواجه عقوبات.

بينما كانت الصدمة الثالثة من اليابان بعدما حذر البنك المركزي في البلاد من تداول العملات الإلكترونية، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن تسجل مكاسب كما يتوقع المتفائلون بها.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، فقد صعدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 248 مليار دولار في تعاملات الجمعة لتسجل مستوى 257.8 مليار دولار في تعاملات السبت، مسجلة أرباحا بنحو 9.8 مليارات دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3.95%.

ورغم تعافي عملة "بيتكوين" التي تعد العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، الا انها ظلت دون مستوى 7 آلاف دولار اذ بلغت في تعاملات صباح السبت مستوى 6850 دولارا، فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 116.2 مليار دولار.

وتعافت عملة "إيثريوم" لتسجل مستوى 380 دولار مقابل نحو 378 دولار في تعاملات الجمعة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 37.5 مليار دولار.

فيما استقرت عملة "ريبل" عند مستوى 0.48 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 19 مليار دولار.

وتراجعت عملة "بيتكوين كاش" لتسجل مستوى 628 دولارا مقابل نحو 639 دولارا في تعاملات صباح الجمعة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.7 مليار دولار.

في حين صعدت عملة "لايتكوين" لتسجل مستوى 118 دولارا مقابل نحو 116 دولارا في تعاملات صباح الجمعة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 6.6 مليار دولار.



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