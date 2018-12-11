من سحب البساط من تحت "غيتس"؟ تعرف على أغنى 10 أشخاص بالعالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أصدرت مجلة فوربس تقريرها السنوي لأغنى أغنياء العالم ، وللمرة الأولى كانت القائمة غير متوقعة، حيث غاب عن المركز الأول الملياردير الأمريكي بيل غيتس وتخطت ثروة الرجل الذي تربع على عرش الصدارة حاجز 100 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.. إليكم القائمة:

1. الأمريكي جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون

قدرت ثروته بـ 112 مليار دولار حل كأغنى رجل في العالم ليصبح أول شخص تتخطى ثروته حاجز الـ 100 مليار دولار في التاريخ

2. الأمريكي بيل غيتس

حل ثانيًا لأول مرة منذ سنوات طويلة وقدرت ثروته هذا العام بـ 90 مليار دولار

3.الأمريكي وارن بافيت

حل رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي في المركز الثالث بثروة قدرت بـ 84 مليار دولار .



4.الفرنسي برنار ارنو

ارتفع رئيس شركة لويس فيتون العالمية هذا العام عدة مراكز في القائمة حيث بلغت ثروته 72 مليار دولار

5.الأمريكي مارك زوكربيرغ

احتل مؤسس موقع فيسبوك المركز الخامس كأغنى رجل في العالم بثروة بلغت 71 مليار دولار.



6. الإسباني أمانسيو أورتيجا

حافظ مؤسس شركة زارا للملابس على ثروته كما هي للعام الثاني على التوالي بما يقدر بـ 70 مليار دولار.

7.المكسيكي كارلوس سليم

حل امبراطور الاتصالات في العالم في المركز السابع بثروة قدرت بـ 67 مليار دولار

8.الأمريكي تشارلز كوتش

قدرت ثروة رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي بـ 60 مليار دولار هذا العام.

9. الأمريكي ديفيد كوتش

الشقيق الأًصغر لتشارلز كوتش وتبلغ ثروته كذلك 60 مليار دولار

10. الأمريكي لاري إليسون

بلغت ثروة مؤسس شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات هذا العام 58.5 مليار دولار

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