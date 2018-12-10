مصر تتوعد "أبل" بالملاحقة الجنائية

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصدرت السلطات المصرية قرارا يلزم شركة "أبل" بإلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، متوعدة بـ"ملاحقة الشركة جنائيا إذا لم تستجب لهذا الطلب".

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضى بمطالبة شركتي آبل و"آي بي إم" بإلغاء أي قيود تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) على استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع، أيا كان نطاقه الجغرافي.

وأوضح القرار أنه سيتم "تحريك الدعوى الجنائية" ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية، خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.

وكان جهاز حماية المنافسة المصري، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان، الأحد، أن "شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية، بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".

وأوضح أن هذا الأمر "أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة، تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط، كالسعودية والإمارات والكويت، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية".

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