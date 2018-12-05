ساعة آبل بخصائص جديدة ترصد مشاكل القلب وتهديدات السقوط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (abc news)

مع اقتراب موسم الأعياد وموسم تبادل الهدايا ، تبرز منتجات شركة آبل لتكون على رأس قائمة الهدايا المتوقعة ، سواءاً كنت متلقٍ لها أو حتى كنت الشخص الذي يهديها ، أي المنتجات التي تفكر فيها اليوم ؟

ما رأيك بساعة آبل الجديدة ، هذه الساعة التي شهدت تحولاً جذرياِ بطريقة استخدامها ، فهاهي اليوم أقرب ما تكون لأداة طبية من أن تكون ساعة ذكية وحسب .

فقد طرحت شركة أبل نسخة تجريبية من نظام التشغيل WatchOS 5.1.2 لساعتها الذكية Apple Watch Series 4، والذى يوفر ميزة ECG أو "تخطيط كهربائية القلب"، وهى الميزة التى تعمل من خلال تطبيق يقوم برصد ونقل الإشارات الكهربائية للقلب من خلال مخطط يتم عرضه على شاشة الساعة الذكية.

الساعة التي يبدأ سعرها بـ 399 دولار - كان من الواضح أنها كانت تحاول توسيع نطاق جمهورها المستهدف، لتشمل كبار السن ممن يحتاجون متابعة صحية .

هذه الميزات الصحية كانت مطلوبة منذ فترة في ساعة أبل الذكية، ومن المنتظر أن يعمل هذا المخطط في تطبيق ECG على رصد انتظام ضربات القلب، أو رصد عدم انتظام إيقاع ضربات القلب، وذلك لتحذير المستخدم من خلال تخطيط إلكتروني، كما يتم جمع المعلومات على تطبيق Health على مدار اليوم، والتي يتم تخزينها على هواتف الأيفون.

ويعمل تطبيق ECG على قراءة وتحديد بيانات ومخطط كهربائية القلب عند ارتداء الساعة الذكية لمدة 30 ثانية، ومن ثم يعمل على إظهار البيانات للمستخدم، أيضاً سيكون على المستخدم الضغط لفترة على الحلقة الرقمية للساعة الذكية، ليحصل على بيانات خفقان القلب وتخطيط إلكتروني، مع ملاحظة أن هذا التحديث يدعم هواتف ايفون حتى إصدار iPhone 5s الأقدم فما فوق، أو هواتف الأيفون التي تعمل بنظام تشغيل iOS 12.1.1 أو الإصدارات اللاحقة.

وتستخدم الساعة أجهزة استشعار أجهزة استشعار في الحزام ، والتي يتم تمكينها تلقائيًا للأشخاص البالغين من العمر 65 عامًا أو أكثر بعد إدخال عمرهم. وتعمل هذه المجسات على تتبع حركات المستخدم وتسجيلها ، وتذكر ما إذا كانت مشية مرتديها غير مستقرة.

في حالة اكتشاف السقوط ، ترسل الساعة إشعارًا إلى مرتديها. إذا لم يستجب مرتديها خلال دقيقة من خلال النقر على زر على الساعة لإلغاء تنشيط هذه الإشارة ، سيتم تنبيه خدمات الطوارئ التي يحتاجها مرتديها.

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