أوروبا تشدد الرقابة على آبل وغوغل وأمازون

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن البرلمانٌ الأوروبي الاتفاقَ على اتخاذِ موقفٍ حازم من شركاتِ تكنولوجيا عملاقة مثل غوغل وأمازون و أبل وذلك بإصدارِ تشريعٍٍ جديد يهدف للحدِ من الممارساتٍ التجارية الظالمة.

وصوت البرلمانُ الأوروبي لصالحِ تشديدِ مشروع قانون يستهدف منع الممارسات التجارية الظالمة للتطبيقاتِ , ومحركاتِ البحث ومواقع البيع الإلكتروني ,ومواقعِ الحجز في الفنادق، في محاولةٍ لضمانِ تكافؤ الفرص بين شركاتِ التكنولوجيا والشركاتِ التقليدية.

هذا ويعطي التشريع الدول الأعضاء سلطات أكبر لملاحقة مخالفي القانون ويتضمن قائمة سوداء للممارسات التجارية التي تعتبر ظالمة.

من جهته قال النائب الدنماركي كريستل شالديموسه "تمكنا من طرح تحسينات على اقتراح المفوضية تمنع الممارسات الظالمة وتسد الثغرات وتحمي النزاهة في العلاقات بين المستخدمين في مجال التجارة وبين منصات الإنترنت".

يأتي ذلك فيما تنظر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، كذلك في ممارسات موقع أمازون واستخدامه بيانات البائعين لعرض منتجات مماثلة لمعروضاتهم.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الأوروبي محادثات مع المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف موحد قبل سن قانون بهذا الشأن ما لم يعترض مشرعون آخرون على تصويت اللجنة في اجتماع البرلمان بكامل أعضائه الأسبوع المقبل.

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