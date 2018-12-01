4 أشخاص خسروا ملايين بعدما رفضوا العمل مع فيسبوك وانستغرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- كثيرة هي الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا التي عمل معها أشخاص عدة في بداياتها، وأصبحت فيما بعد من أهم الشركات.

- أبرز هؤلاء هم أشخاص عرض عليهم العمل في فيسبوك وانستغرام، لكنهم رفضوا ذلك. لو قبلوا العرض، لكانوا حصلوا على ثروات كثيرة.

إليكم التفاصيل:

في عالم التكنولوجيا، هناك الكثير من الأشخاص المبدعين الذين يحصلون على عروضٍ عديدة في المجال التكنولوجي. إلاّ أنّ هناك الكثير منهم يرفضون هذه العروض التي قد تدرّ عليهم أرباحاً كثيرة، وقد خسروا الملايين بسبب رفضهم للكثير من الفرص.

وفيما يلي عددٌ من هؤلاء بحسب موقع "بيزنس إنسايدر":

- آمندا ويكستد

انضمت آمندا إلى شركة "زاينغا" للعمل كمهندس رئيسي. خلال عملها، حصلت على عرضٍ مغرٍ من شركة "إنستغرام" أثناء بدايتها عام 2010. في العام 2012، كتبت آمندا عن فرصتها الضائعة في "كورا" وقالت: "في العام 2010، اتصل بي كافن سيستروم ومايك كرايغر الذين بدآ بإعداد تطبيق "انستغرام". حينها، كنت أعمل كمهندس رئيسي في "زاينغا". لقد طلب مني كافن ومايك المجيئ إلى الشركة، حيثُ عرضا عليّ أفكارهما بإنشاء تطبيق لمشاركة الصور. لقد كان الفريق رائعاً، لكني لم أكن متحمسة لهذا النوع من التطبيق. كنتُ أشعر أنني بحاجة إلى أشياء أكثر تعقيادً، ولذلك بقيت في زاينغا. إني الآن مستاءة من هذه الخطوة".

(بيزنس إنسايدر)

- جوليان تارغوفسكي

عرضت شركة "انستغرام" في العام 2011 على جوليان تارغوفسكي العمل معها، لكنه رفض ذلك بغية سعيه لإطلاق تطبيه الخاص به.

في حديثه لكورا، يقول تارغوفسكي: "لست نادماً على شي. أن تدرك الكثير من الأشياء عن نفسك، وتعرف ظروفك أكثر من غيرك".

ذهب تارغوفسكي للعمل على تشغيل ما يسمى "دايلي بوث" التي تم شراؤها من قبل "AirBNB" عام 2012، لكنها أقفلت بعد فترة وجيزة.

3 جو جرين - زميل مارك زوكربيرغ

اختار جو جرين زميل مؤسس شركة فيسبوك مار زوكربيرغ إكمال تأسيس Facemash وفضّل عدم الانضمام إلى فريق تأسيس "فيسبوك".

كان جرين رفيق زوكربيرغ في الغرفة عندما كانا في جامعة هارفرد، وشاركا معاً في تأسيس facemach. غير أنّ ذلك لم يستمر فيما بعد. فقد حذّر والد جرين، وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا، نجله من العمل مع زوكربيرغ. لذلك، عندما طلب الأخير من جرين العمل معه في قسم العمليات التجارية الخاصة بـ"فيسبوك"، عمد الأخير إلى الرفض. كان من الممكن أن يمنحه هذا المنصب الكثير من الأموال تساوي 3 مليارات دولار.

حالياً، يمتلك غرين أسهماً في فيسبوك، وشارك في تأسيس شركي "كوزز" و"نايشن بيلدر" في وقتٍ لاحئق، كما شغل منصب رئيس "fwd.us" وهو مستثمر في asana.

(بيزنس إنسايدر)

4 جو جاكسون

رفض جو جاكسون فرصة الانضمام إلى فريق تأسيس "فيسبوك". كان جاكسون زميل مارك زوكربيرغ في جامعة هارفرد. وعندما استأجر الأخير منزلاً في بالو آلتو لفصل الصيف، دعا صديقه لمشاركته السكن، إلاّ أنه فضل الذهاب إلى نيويورك لحضور تدريب في JPMorgan Chase.

يقول جاكسون تعليقاً على الأمر: "لقد فاتني القارب تماماً. لم أكن أفكر في أنّ مشاركتي في فيسبوك ستكون فرصتي الغنية. كنت أرى الذهاب إلى بالو ألتو والعيش في منزل مع مجموعة من الأطفال والبرمجة من أجل شركة ناشئة، قد لا تقودنا إلى أي مكان. ولكن بعد ذلك، عرفت إلى أين وصلت الأمور، وأنتجت عن شركة كبيرة وشهيرة".

(بيزنس إنسايدر)

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