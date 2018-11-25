هذه شروط الإقامة لـ 10 سنوات بالإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتمد مجلسُ الوزراء الإماراتي قراراً بمنحِ تأشيراتٍ طويلة الأمد لشرائح مُحددة من الكفاءاتِ العلمية والمستثمرين. ويمنحُ القرار المستثمر بقيمةٍ لا تقلُ عن عشرةِ ملايين درهم او مايعادل مليونين وسبعمائة الف دولار تأشيرةَ إقامة مُتجددة لمدةِ عشرِ سنوات، إضافة لأصحابِ المواهب التخصصية والباحثين، إقامة لمدة خمسِ سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة مئةٍ وستةٍ وثلاثين ألف دولار، وطلاب الثانوية والجامعات بدرجة امتياز وأسرهم داخل الإمارات.

كما مَـنحَ القرار إقامة لمدة عشرِ سنوات لأصحابِ المواهب التخصصية والباحثين في مجالاتِ العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.

وتتلخص بنود القرار الصادر بدولة الإمارات:

- تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).

- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة و الجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.

- تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.

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مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات