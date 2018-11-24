مع "الجمعة السوداء".. عمال "أمازون" يحتجون على ظروف عملهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتزم عمال مخازن شركة "آمازون" القيام بمظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، احتجاجاً على ظروف العمل "اللاإنسانية" في هذه المخازن، وذلك تزامناً مع يوم "الجمعة السوداء - Black Friday".

ومن المقرّر أن ينفذ العمال إضراباً عن العمل خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يشارك المئات منهم في احتجاجات خارج مراكز ومخازن الشركة الرئيسية في أوروبا، خصوصاً في إيطاليا وإسبانيا.

أمّا في بريطانيا، فقد خرجت أكبر تظاهرة عمالية في مدينة برمينغهام، شارك فيها أكثر من 100 موظف لـ"أمازون" واتحاد التجارة البريطاني (GMB)، وانضم إليها وزير "عمالة الظل وشؤون التقاعد" البريطاني جاك درومي.

وفي هذا الإطار، كشف متحدث باسم الإتحاد أنّ "الاحتجاجات لا تسعى إلى ضرب مبيعات الجمعة السوداء، إنما تحاول لفت الانتباه إلى ظروف العمل اللاانسانية في أمازون"، مؤكداً" وقوع إصابات صحية خطيرة في مخازن الشركة، تتضمن كسراً لعظام العمال وحالات إغماء وكذلك إسعاف بعضهم إلى المشافي".

إلى ذلك، فقد كشف الإتحاد عن "استدعاء سيارات الإسعاف إلى مخازن الشركة في بريطانيا لأكثر من 600 مرة خلال 3 سنوات فقط، لنجدة عمال يعانون من الإرهاق والصدمة وآلام الصدر". إلاّ أن الشركة الكبرى نفت كلّ هذه الإتهامات في بيان رسمي، مؤكدة أنّ "مخازنها ومراكز التوزيع التابعة لها تعدّ آمنة للعمل".

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