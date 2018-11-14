إليكم قائمة بأفضل 10 خطوط طيران حول العالم لعام 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (businessinsider )

حصلت شركة الخطوط الجوية السنغافورية على لقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2019 من قبل شركة AirlineRatings.com، وفق ما أعلن موقع الطيران في بيرث ، ومقره أستراليا هذا الثلاثاء كجزء من حفل توزيع جوائز Airline Excellence السنوية.

وقال جيفري توماس ، الرئيس التنفيذي لشركة AirlineRatings.com ورئيس تحريرها: "في تحليلنا الموضوعي ، جاءت الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الأولى بعد تفوقها في العديد من معايير التدقيق لدينا ، وهو أداء رائع". "لسنوات كانت شركة الخطوط الجوية السنغافورية هي المعيار الذهبي ، والآن تعود إلى أفضل الشركات الرائدة في التسهيلات الخاصة بالركاب وطرازات الطائرات الحديثة."

و يتم التقييم في جوائز AirlinesRatings.com من قبل 7 حكام باستخدام 12 معيارًا رئيسيًا ، بما في ذلك عمر الأسطول ، وتقييم المسافرين ، والربحية ، وتقييم الاستثمار ، وعروض المنتجات ، وعلاقات الموظفين.

وينهي انتصار سنغافورة تنافسها مع إير نيوزيلاندا التي حصلت على اللقب لمدة خمس سنوات . لحسن الحظ ، لم ينحدر طيران نيوزيلندا إلى أسفل القائمة. انتهى في المركز الثاني فقط .

و أشاد المحررون في شركة AirlineRatings بشركة الخطوط الجوية السنغافورية لخدمتها الرائدة في مجال الطيران بالإضافة إلى إدخالها لأنواع طائرات جديدة مثل Boeing 787-10 Dreamliner و Airbus A350-900 ULR. بالإضافة إلى ذلك ، اكتسبت الشركة استحساناً لتصميمها الداخلي المتطور ، وسلامة تشغيلها ، وإعادة تشغيل خدمتها بدون توقف بين سنغافورة ونيويورك - أطول رحلة ركاب مجدولة في العالم.

يذكر أن شركات طيران أوروبا وأمريكا الشمالية لم تكن ضمن قائمة أفضل 10 شركات.

إليك نظرة عن قرب على تصنيف AirlineRatings.com لأفضل شركات الطيران في العالم من 10 إلى 1 :

10. الخطوط الجوية اليابانية.







9. طيران كاثي باسيفيك



8. ايفا اير





7. جميع خطوط نيبون الجوية (ANA)



6. طيران الإمارات





5. فيرجن استراليا





4. الخطوط الجوية القطرية





3. كانتاس





2. طيران نيوزيلندا.





1. الخطوط الجوية السنغافورية





مصدر الصور : businessinsider.

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