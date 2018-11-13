آفاق الاقتصاد السعودي تظهر استمرار النمو بـ2019

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن آفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل تظهر استمرار النمو، بفضل ارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على التحسن المتوقع في القطاعات غير النفطية.

وأشار أزعور إلى أن الصندوق لن يغير توقعاته بشأن الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي، موضحا أن ما قد يكون له تأثير على آفاق الاقتصاد السعودي، هو توجه أسعار الخام في المستقبل، ووتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي ستنفذها المملكة.

وقد فسر المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط جهاد أزعور، في مقابلة مع "العربية" العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط وتوقعات الصندوق لنمو اقتصادات الخليج. ودعا الحكومات إلى عدم التراجع عن سياسات إعادة توازن مالياتها العامة بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار.

وفيما أشار إلى أن على دول الخليج "الاستمرار قدماً بسياسات الإصلاح المالي مهما كانت الظروف"، نوه بأن سوق النفط والحرب التجارية وارتفاع الفوائد تؤثر على توقعاتنا للنمو. من جهة أخرى، أشار أزعور إلى أنه يجب على حكومات المنطقة الأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية. وفي سياق متصل، توقع أزعور سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل خلال فترة عامين والرقم قابل للتغيير.

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