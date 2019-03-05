إليكم سيارة بوغاتي الجديدة.. إنّها الأغلى في التاريخ! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات خلال معرض "جنيف للسيارات 2019"، عن أحدث منتجاتها المتمثل بسيارتها "لا فواتور نوار"، بسعر يزيد عن 12 مليون دولار، وهي الأغلى في تاريخ البشرية، بحسب صحيفة "اكسبرس" البريطانية.

وتعتبر هذه السيارة هي التفسير الأكثر حداثة لطراز "تايب 57 أس سي أتلانتيك" التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي، وهي تأتي باللون الأسود بانحناءات مثيرة وزوايا غير حادة.

وتتميز هذه السيارة بمحرك ثماني الأسطوانات وسعته 16 ليتراً، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصاناً، في حين يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر.

وفي هذا الإطار، أشار ستيفن فنكلمان، رئيس شركة "بوغاتي" إلى أنّ "تاريخنا هو امتياز ومسؤولية على السواء، مسؤولية استمرار تراث بوغاتي في المستقبل. ومع السيارة السوداء، فإننا نحيي تراثنا ونقدم السرعة والتكنولوجيا والترف والجماليات إلى عصر جديد ".

من جهته، لفت مصمّم بوغاتي إيتيين سالومي إلى أنّ "كل عنصر في السيارة تمت صناعته يدوياً، كما أن هيكلها الخارجي المصنع من ألياف الكربون يحتوي على لمعان أسود عميق لا ينقطع إلا عن طريق بنية الألياف المتناهية الصغر، وهذه هي المادة التي تم التعامل معها بشكل مثالي".

وأوضح ساولمي أن "العمل على التصميم استغرق وقتاً طويلاً، إذ وصل الفريق المصمم إلى مرحلة لم يعد بإمكانه أن يطور أو يحسن أكثر".

مصدر الصور: quto.ru

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