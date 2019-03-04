"لامبورغيني" تكشف عن سيارتها الخارقة.. إليكم سعرها (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت "لامبورغيني" النقاب عن نموذجها الجديد من سيارات "سبيدر" بنسخة كوبيه. ومن المقرر أن تطرح المركبة في ربيع العام الحالي 2019، ويتراوح سعرها ما ببين 184 و 220 ألف دولار.

وتتميز السيارة الخارقة بتصميم فريد للفتحات الهوائية في هيكلها، إلى جانب السقف الذي يمكن طيّه وإخفاؤه داخل الهيكل خلال 17 ثانية، حتى عند سير المركبة بسرعة عالية.

وتاتي السيارة الجديدة بمحركات كبيرة بـ10 أسطوانات وسعة 5.2 لتر، كتلك الموجودة في سيارات "Lamborghini Huracan Evo"، بعزم 640 حصاناً، إلى جانب قدرتها على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 2.9 ثانية فقط.

مصدر الصور: Otosaigon

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