تمرينات رياضية لتحفيز المصلين في مسجد عراقي

أخبار الآن | حلبجة - العراق (صحف)

في مسعى منه لتحفيز الأهالي على أداء صلاة الفجر، يقدم أحد المساجد في شمال العراق حافزا إضافيا للمصلين ألا وهو التدريبات الرياضية.

فعقب أداء الصلاة مباشرة، التي يحل موعدها هذه الأيام في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي يصطف عشرات الرجال لأداء تدريبات رياضية في داخل مسجد بهشت (الجنة) في مدينة حلبجة الكردية، التي اشتهرت بأنها كانت هدفا لهجوم كيميائي عام 1988.

ويوضح مهربان محمد سعيد إمام المسجد أن فكرة التدريبات الرياضية، التي تنظم مرتين أسبوعيا، تستهدف تحسين اللياقة البدنية للمصلين وبالتالي صحتهم لاسيما كبار السن.

ويشارك في التدريبات بالمسجد يومي الاثنين والأربعاء، المخصصين لها، بين 35 و40 شخصا.

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