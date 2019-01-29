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روبوت نادل في مطعم بهنغاريا للخدمة والترفيه

أخبار الآن | بودابست - هنغاريا (رويترز)

تستطيع الروبوتات في مقهى انجوي بودابست Enjoy Budapest Cafe أن تفعل كل شيء- فيمكنها تقديم الطعام والشراب أو قول النكات أو الرقص مع الأطفال أو مجرد إجراء دردشة مع الزبائن.


افتتح المقهى من قبل شركة تكنولوجيا المعلومات E-Szoftverfejlesztő في العاصمة المجرية، يعمل به فريق كامل من الروبوتات التي تهدف إلى مساعدة الجمهور في التعريف على الثورة التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي.

تمشي الروبوت في مسارات ثابتة لتقديم طلبات الطعام والشراب للعملاء، الذين يُطلب منهم الابتعاد عن طريق الروبوتات.

أما الآخرين فيعملون على وسائل الترفيه، مثل روبوت «موظف الاستقبال» الذي يمكنه إجراء محادثات والرقص أيضًا مع العملاء.

 

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