موديل بعمر 103 سنوات.. تعرفوا إلى إنغيبورغ فولف (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في كلّ دول العالم، تعتبر الموديل أيقونة في الجمال، ومن المهمّ أن تكون في سنّ صغيرة. الأمر هذا يعتبر من المُسلّمات. غير أنّ المفاجأة كانت في وجود موديل عمرها 103 أعوام!

حتماً، فإنّ ذلك سيصيبُ الكثيرين بالدهشة، لكنه واقعي بدون مبالغة. هي إنغيبورغ فولف، التي تعمل حالياً كموديل. فبمناسبة مرور 100 عامٍ على تأسيسها، قدّمت شركة لصناعة الملابس فرصة لفولف للعمل كموديل لديها، وذلك بعد طرح الشركة فرصاً للعمل لديها كموديل لأشخاص يوازي عمرهم عمر الشركة أو أكثر.

فمن هي إنغيبورغ فولف؟

- ولدت فولف في العام 1915، ونشأت في مدينة روستوك - ألمانيا.

- درست فولف هندسة التصاميم الداخلية، وعملت في خمسينات القرن الماضي مديرة لمتجر للتصاميم والأثاث وصممت شقق للأصدقاء والأقرباء، كما أنها كانت تهتم بالموضة كثيراً.

- اكتشف المصور الفوتوغرافي كارستين تورميهلين (53 عاماً) موهبة فولف، وهو الأمر الذي ساهم في حصولها على وظيفتها الجديدة.

- حالياً، تعيش فولف في سكن للمسنين في مدينة كرونبيرغ في ولاية هيسن الألمانية.

- رغم سنها الكبير، فإنّ فولف تواظب على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وما زالت تصمم تصاميم داخلية وتقود السيارة دون نظارات طبية.

مصدر الصور: blendle.com

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