طن من الشوكولاتة السائحة يفيض في شارعٍ بألمانيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

لن تفنى الشوكولاتة في عيد الميلاد هذا العام في ألمانيا حتى بعد أن خسرت ويرل طناً من الشوكولاتة السائحة في شوارع البلدة.

في حادثة هي الأغرب من نوعها واجه رجال الإطفاء في بلدة "ويرل" في غرب ألمانيا حالة طارئة غير معتادة في وقت متأخر يوم الاثنين 10 كانون الأول (ديسمبر) عندما فاض خزان يحوي الشوكولاتة السائحة في الشارع.

وساحت الشوكولاتة التي بلغ وزنها طن تقريباً إلى الفناء ثم نفدت إلى الشارع، ما اضطر رجال الإطفاء لإغلاق الشارع، حيث قال متحدث باسم إدارة الإطفاء في ويرل في بيان له "حوالي طن من الشوكولاتة نفد إلى الفناء ومن هناك إلى الشارع".

وجرف رجال الشرطة الشوكولاتة التي امتدت حوالي 10 أمتار مربعة أي ما يعادل (108 قدم مربعة) قبل أن تأتي شركة التنظيف المتخصصة وتقوم بتنظيف الشارع.

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